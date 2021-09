Uued särtsurongid hakkavad aega kõvasti kokku hoidma

Vorbusele üle Emajõe uue silla rajamine oli üks eeldus selleks, et Tallinna-Tartu liinil saaksid rongid hakata liikuma senisest kiiremini. Pildil on hetk, kus silda katsetati raske diiselveduriga, tavaliselt veavad need kaubavaguneid. FOTO: Kristjan Teedema