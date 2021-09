Heidi, sinu luulekogu «Tartu sariarmastaja» andis värskendava lugemiselamuse. Selles on elurõõmu ja kergust, aga ka sügavamõttelisust ja igatsust, avalikku ja peidetud erootikat. Luuletuste minategelane on aus ja julge. Mõnus on võrrelda teineteise järel trükitud kahes keeles tekste. Mida sa arvad sellisest arvamusest?

See meeldib mulle väga, kirjutan sellele kõigele alla, mul ei ole midagi vastu öelda. Minu meelest on tore, et sa oled leidnud vastandlikke sõnapaare, need sobivad väga hästi kokku minu luulekoguga. Kõik need erinevad nüansid ja vastandlikud tunded – selline see elu ongi.