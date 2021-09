Keele teritaja: Usume ainsusse!

Ainsus on tõepoolest eelistatum. Kui mõelda liitsõnadele, mida eestlased ka väga armastavad, moodustatakse need enamasti, mõningate eranditega muidugi, nii, et esimene sõnaosa on ikka ainsuses. Näiteks koht, kus kogutakse ja hoitakse raamatuid, on raamatukogu, ning keegi ei arva, et sealt leiabki vaid ühe raamatu. Ka kassinäitusel on kasse rohkem kui üks ja ravimimüüja müüb igasuguseid ravimeid.