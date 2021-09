Heiki Lill: Kliimaeesmärgid Tartus. Mis on pildilt puudu?

Tartu linn on seadnud eesmärgiks tarbida aastaks 2024 oma ja allasutuste tegevuses ainult taastuvatest allikatest pärit energiat. See on hea ja õige eesmärk. Kui avalik sektor näitab muutustes eeskuju, siis tuleb ka erasektor järele ning muutused paremuse poole osutuvad võimalikuks. Kahjuks on tegu aga pooliku lahendusega.

Eestis toodetakse lisaks koostootmisjaamades toodetule taastuvat (elektri)energiat peamiselt kahel viisil: päikeseparkides ning elektrituulikutega.

Päikeseparke on usutavasti näinud kõik lehelugejad, viimasel ajal on neid püstitatud väga palju ning erinevatesse kohtadesse: küll hoonete katustele, küll raamidel maapinnale. Üldjuhul päikesepargid kedagi ei sega. Päikeseparkide rajamise tendents võib jätkuda veel pikalt.

Tuulikuid saab tavapäraselt näha rannikualadel ning neist on kuulda tavaliselt uudistes, kui mõni tuulepargi rajaja on kogenud vastuseisu kas kohalikega või kaitseministeeriumiga. Aga viimaste uudiste põhjal võib tõdeda, et vähemasti kaitseministeeriumiga on vastasseis leidnud lahenduse ning üks takistus tuuleenergia kasutuselevõtus on langenud.

Kuid tagasi Tartu energiakava juurde. Kindlasti ei tule lugejale üllatusena, et nii päikesevalgus, mis on tarvilik päikeseparkidele energia tootmiseks, kui ka tuul on üsnagi muutuv nähtus. Öösel päike ei paista ning ka tuult kord on ja kord pole. Kord on väga palju, siis mõõdukalt ning võib pikalt olla tuulevaikust.

Merel on tuult rohkem kui sisemaal, seepärast on ka tuulepargid valdavalt rannikualal.

Siit edasi on aga loomulik küsida: mida teeb Tartu oma allasutustega siis, kui päike ei paita oma kuldsete kiirtega ning ka tuul on kadunud? Kas tarbib endiselt taastuvat elektrienergiat? Teenusepakkuja ostab usutavasti sel ajal elektrit siiski kuskilt mujalt. Näiteks põlevkivielektrijaamast. Siit edasi tekib aga küsimus: kas kliimaeesmärgid on täidetud?

Varustuskindluseta ei saa täita ka kliimaneutraalsuse eesmärke. Inimesed on harjunud tarbima elektrit siis, kui nad soovivad, mitte siis, kui seda saab päikesest või tuulest.

Eks võib ju ennast lohutada mõttega, et summa summarum on kuskil toodetud siiski rohkem elektrit päikeseparkide ja tuulikutega kui varem. Kuid ikkagi on reservis ka põlevkivijaamad. Loomulikult on olemas ka koostootmisjaamad, mis toodavad puidust nii soojus- kui ka elektrienergiat. Nende jaamade suurim efektiivsus avaldubki siis, kui on nõudlus nii soojuse kui ka elektri järele. Kui aga soojusenergia nõudlust pole, muutub elektrigi tootmine kallimaks ning enam mitte nii roheliseks.