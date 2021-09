Kui kuulata tänaval mööda kõndivaid noorukeid või vaadata paljude Eesti suunamudijate videoid, jääb kõrvu kriipima tihe inglise-eesti segakeel. Tunnistan, et olen ka ise selles süüdi: sõpradega pikemat juttu maha pidades tajun, kui kole on mu enda keelekasutus. Aga nentida tuleb, et selline segasummakõnepruuk on sündinud rohkem vajadusest kui millestki muust.