KAS? ⟩ Kui inimene on koroona vastu vaktsineeritud, kas ta on siis kaitstud ka gripi eest?

Need on kaks täiesti erinevat viirust ning kaitse, mis vaktsineerimise teel tekib, on väga spetsiifiline. Mõistlik on vaktsineerida end mõlema viiruse vastu. Üks vaktsiin ei tee ära teise vaktsiini tööd.

Kui mul on teine koroonasüst veel saamata, siis mida silmas pidada? Kas lõpetan koroonakuuri ära ja pean vahet, enne kui gripisüstiga jätkan?

Ei pea ootama. Vaktsineerida võib isegi ühel ja samal päeval. Sel juhul soovitatakse süstida erinevatesse käsivartesse, et käe hilisemat võimalikku valulikkust ühe või teise vaktsiiniga seostada.

Kas vaktsiinid omavahel vastuollu ei satu?

Neis kummaski ei ole elusviirust. Gripivaktsiini puhul on viirus inaktiveeritud ehk surmatud. Moderna, Pfeizeri ning Astra-Zeneca puhul on tegemist viiruse RNAga, see tähendab geneetilise infoga. Mingit omavahelist tüli neist ei sünni.

Seepärast ei ole mõtet gripi vastu vaktsineerimisega ka venitada, kuna gripihooaeg on käes. Ohustatud on needsamad inimesed, kes koroonagi puhul. Hea uudis on aga see, et üle 65-aastastele on gripivaktsiin nüüd tasuta.

Gripi puhul on teistmoodi üks asi: lisaks eakatele ohustab see ka väikseid lapsi.

Kui palju on koroonatalvedel grippi haigestunuid olnud?

Hooajal 2020/2021 oli Eestis laboratoorselt kinnitatud gripijuhtumeid alla kümne. Kuna inimesed viibisid isolatsioonis, õppisid ja töötasid kaugelt, siis suuri puhanguid ei tekkinud. Koroonaeelsel ajastul haigestus grippi aga 40 000 – 50 000 inimest ühel hooajal.

Sel sügisel on olukord pisut teine. Me ei tea, mis meid ees ootab. Üks osa elanikkonnast on koroonahaiguse läbi põdenud, suur osa on selle vastu ka vaktsineeritud. Inimesed julgevad taas rohkem liikuda ja reisida. Me ei tea, mis naaberriikides juhtuma hakkab.

Vaktsineerimine on oluline ka seetõttu, et inimene võib haigestuda kahte haigusesse korraga, koroonasse ja grippi. See ei ole välistatud. Siis põeb inimene haigusi palju raskemalt.

Mask kaitseb vast gripi eest ka?

Mask annab teatud kaitse nii gripi kui koroona puhul, aga mitte sada protsenti. Meie kaitsetaktika peab olema palju mitmekesisem. Me peame kandma maski, pesema käsi, oskama köhida ja nuusata, olema vaktsineeritud.