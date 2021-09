Mati Karminit esietendusel ei viibinud. Ta ütles hiljem kommentaariks, et idee tekkis siis, kui aktuaalseks sai mõte sellest, et tallinlased saavad merre Tauno Kangro kavandatud Kalevipoja. Karmin oli arutlenud, et tartlastel peaks Emajões olema mingi teise mütoloogilise tegelase kuju, ja oli kavandanud «Kandlel surfava Vanemuise».