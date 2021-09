Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Koroonanakkust on enim Jõgevamaal

Praegu on koroonaviiruse levikuga enim hädas Lõuna-Eesti maakonnad, kuues maakonnas on 41 nakkuskollet. Kõige keerulisem on seis Jõgevamaal Põltsamaa vallas.