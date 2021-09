Tartu ettevõtluse arengu osakonna juhataja Kaili Ojamets sõnas, et kuigi parimad selguvad ikkagi majandusnäitajate põhjal, tunnustab ta kõiki ettevõtteid, kes on suutnud keerulistel aegadel vältida töötajate koondamist. Ta selgitas, et paratamatult on koroonaviiruse levik jätnud ettevõtete tegevusele jälje.

Uued töökohad

Go Bus teenindab reisijaid Eesti linnades, maakondades ning maakondadevahelistel kaugliinidel. Tartu linnaliinidel sõitvad Go Busi rohegaasibussid läbisid möödunud aastal ühtekokku 4,5 miljonit kilomeetrit ja teenindasid ligi 12 miljonit reisijat.

Ettevõtte käive oli 2020. aastal 27,2 miljonit eurot, ettevõttes töötab 674 inimest. Eelmisel aastal loodi juurde 136 uut töökohta.

Olgugi et Go Bus on Tartu linnaliinide hankevõitja, ei tähenda see veel tingimata rahaliselt tublisti toime tulekut. «Eks neid näiteid ole nii kodumail kui kaugemalgi, kus hanke võitnud ettevõte ei saa hästi hakkama, õnneks Go Bus on ikkagi hea näide,» sõnas Ojamets.

Teadus tõi edu

Suurim ekspordi kasvataja Solis BioDyne on molekulaarbioloogiliste reagentide, peamiselt DNA polümeraaside ja nendega seonduvate toodetega tegelev biotehnoloogiaettevõte, mis arendab ja toodab põhikemikaali, mille abil saab testida viirushaigusi, sealhulgas Covid-19, HIVi ja C-hepatiiti. Ettevõtte käive oli 2020. aastal 7,3 miljonit eurot, ettevõttes töötab 53 inimest. Valdav osa toodangust läheb ekspordiks Euroopasse ning Ameerika Ühendriikidesse. Võrreldes 2019. aastaga kasvatati 2020. aastal eksporti 289 protsenti.

Kaili Ojamets lisas, et Solis BioDyne on hea näide sellest, kuidas keerulistel aegadel leida oma nišš. Ta lisas, et ka sel ettevõttel ei olnud kerge välisriikidega kokkuleppeid sõlmida. «See, et nad on ikkagi näinud vaeva ja jõudnud edukalt lepingute sõlmimise ja nende täitmiseni, on esiletõstmist väärt,» sõnas Ojamets.

Tartu parimaid ettevõtjaid on valitud 1998. aastast. Konkursi alusandmetena kasutatakse kõigi Tartu linnas registreeritud ettevõtjate poolt äriregistrile majandusaasta aruannete esitamise tähtajaks esitatud majandusnäitajaid.