Vahel on ka tartlastel õnnestunud lennukiga üle oma linna lennata ja alla vaadata. Enne maandumist on kiirus väike, pilved lähevad eest ära ning silm hakkab linna, Tartu linna otsima. Mingid puud, mets ja heinamaa, aga kus see linn siis on, tekib küsimus. Roheluse ja puude vahelt paistavad mõned majad, Annelinn nagu pisut eristukski. Tundub, et tegemist on metsapargiga, mille vahele on ka mõned majad sattunud.