Tartu otsib jõulukuuske

«Me ei soovi, et puu raiutaks lihtsalt raekoja platsi ehtimiseks. Otsime pigem just sellist puud, mis on mingi põhjusel juba nii ehk naa maha võtmiseks määratud,» selgitas ruumiloome osakonna maastikuarhitekt Anna-Liisa Unt. Ta lisas, et ideaalsest välimusest olulisemgi võiks olla puu elulugu.