Koroonaviirusega nakatumine püsib kõige suurem Jõgevamaal

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht selgitas, et Põltsamaa vallas on 100 000 elaniku kohta nakatumisnäitaja 1497. «See on ikka meeletult kõrge arv,» lisas Luht. Võrdluseks võib esile tõsta, et Tartu maakonnas on sama näitaja 624.

Rekordpäev oli Põltsamaa vallas eelmisel reedel, mil lisandus 44 nakatunut. Nädalaga on seal juurde tulnud 70 uut koroonapositiivset.

Jõgevamaal on suur hulk nakatunutest kooliõpilased vanuses 10–19. Järgmine suure nakatumisnäitajaga vanuserühm Jõgevamaal on 30–39-aasased. Luht sõnas, et märkimisväärne on ka asjaolu, et 71 protsenti Jõgevamaal nakatunutest ei ole koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.