Tartu 2024 maamärk ehib Tallinnas Balti jaama

Klaasi sõnul viidi Tartu 2024 maamärk Tallinnasse veendumuses, et Tartu kui tulevane kultuuripealinn peab olema Eesti pealinnas nähtavam. «Koostööd teeme ka keskkonna teemadel, sest keskkonnasäästlikud väärtused on Tartule olulised. Ka kultuuripealinna kunstiline kontseptsioon räägib ellujäämise kunstidest, mis on praeguses maailmas aktuaalsem kui kunagi varem,» ütles Klaas.