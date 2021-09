Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on tänavuse ettevõtluskonkursi tulemustes selgelt tunda koroonaviiruse mõjusid. «Väga tugevalt on taas esindatud biotehnoloogiasektor, mille esindajana pälvib OÜ Solis BioDyne tunnustuse lausa kolmes kategoorias. Tervisekriis ja seonduvad piirangud on mõjunud negatiivselt paljude ettevõtete majandustegevusele, kuid samas on ka hulk ettevõtteid, kelle kasv sai just kriisiperioodil hoogu juurde. Tunnustust väärivad loomulikult kõik ettevõtjad, kes on olnud kiired kohanejad ning on oma majandustegevuse muutunud oludest lähtudes ümber korraldanud,» rääkis abilinnapea.