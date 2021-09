Reformierakond on aastaid saanud end valimiste lähenedes Tartus turvaliselt tunda. Kui aga vaadata Norstati värskeimate küsitlustulemuste Tartu osa, siis oravapartei toetusprotsent on 28, viletsam kui viimastel valimistel. Kui sageli vaatate reitingut?

Umbes korra nädalas viskan pilgu peale. Tore on otsida seoseid, kuidas mingi tegevus, olgu või riigi tasandil, on seotud kohaliku populaarsusega. Üritan leida seaduspärasusi, see huvitab.