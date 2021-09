Tartu peab olema kõigi linn ja meeliselupaik, turvaline, akadeemilise keskkonnaga ja Tartu vaimuga Eesti linn, kus kõigil on hea. Linna pargid peavad püsima kogu oma rohelises ilus. Need peavad olema korrastatud ja valgustatud, et ei tekiks pimedaid põõsataguseid, mis pakuvad varju kurikaeltele ning vähendavad linlaste turvatunnet. Emajõgi peab jääma puhtaks veekoguks, mille kallaste rohealad kuuluvad kõigile linlastele.