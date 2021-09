Kunstnikust sai «Valgemetsa nõid»

Kolmes toas on väikeste kildudena nähtavale ilmuv vesipilt tema kadunud maailmast. Valik tikitud tekstiilidest ja nope kantud rõivastest, mis enamikus ongi haihtunud. Riided on alati ära kantud, koide söödud, pleekinud, aed rohtu ja välja kasvanud. Tema vaimukas, eri elualasid esindanud lai sõpruskond on ammu lahkunud, õpilased vanaks saanud.