Heliste treener Jarek Lätt ütles, et kuigi sportlane sai EMi teises ringis õlavigastuse, jätkas ta lõpuni oma parima sooritusega. «Ott alistas esimeses ringis Hispaania maadleja ülekaalukalt 3:0, kuid vigastas end teises ringis ja kaotas 0:3 Türgi maadlejale. Ometi võitles ta edasi ning hoidis kolmandas ringis isegi vastase ees mõnda aega edu,» selgitas Lätt.

Rannamaadluses on Heliste siht treeneri sõnul võita medal nii EMil kui MMil. Lätt on teda juhendanud ligi kümme aastat ning varem on Heliste võitnud 2019. aastal Põhjamaade meistrivõistlustel kadettide seas Kreeka-Rooma maadluses kuldmedali ja vabamaadluses pronksi, ühtlasi tulnud Soome-Eesti meistrivõistlustel kadettide vabamaadluses esimeseks ning jäänud 2019. aasta rannamaadluse kadettide MMil neljandaks.