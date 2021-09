Mart Ustav on avaldanud üle 100 teadusliku publikatsiooni. Tema teadustöö peasuunad on olnud papilloomiviiruse uurimine, geenivektorite episomaalse püsimise molekulaarne alus uue põlvkonna ohutute DNA vaktsiinide loomisel ning viiruste ja viirusvektorite konstrueerimine. Ta on pälvinud mitu riiklikku teaduspreemiat, Valgetähe III klassi teenetemärgi, Tartu ülikooli raefondi preemia, Eesti rahvuskultuurifondi kuldmärgi, Eesti teaduste akadeemia avastuspreemia, Tartu Suurtähe ja Tartu aukodaniku tiitli.