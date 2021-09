Mati teeb põhiliselt akrüüle. Akrüül kuivab kiiresti, õli jäädki ootama. Lõuendit ta ei kasuta, see oleks kallis, ta maalib igasugu pappidele ja vineeridele, ei tea, kust ta neid hangib, ja kui need otsa saavad, siis maalib vanu töid üle. Mis on mõistlik idee, sest uusi töid tuleb rohkem juurde, kui ta neid müüa jaksab, ja kellel seda seisvat kunsti ikka vaja on.