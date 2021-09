Inspektor tuleb vaatajate ette

«See on kummaline lugu, mille Priestley kirjutas 1945. aastal, kui lõppes teine maailmasõda. Tegevus toimub aga aastal 1912, kui uppus Titanic ja esimese maailmasõjani oli veel paar aastat,» ütles Jaanus Rohumaa. «Lavastuse muusika on enamjaolt tänapäevane. See on ajatu tekst ja usun, et pea igaüks leiab sealt midagi – me maadleme paljuski samade probleemidega, millega ühiskond tegeles 100 aastat tagasi.»