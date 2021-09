Visioon Tartust kui rattalinnast on justkui vana vinüülplaat, mis kohalike valimiste eel parteikontorite kapisügavustest välja otsitakse, et see valimiste möödudes jälle tolmuma unustada ning ehitada edasi peamiselt autojuhtidele mõeldud linna. Alles viimase valimistsükli ajal on märgata suuremat tähelepanu rattasõidu propageerimisele ja rattateede arendamisele. Igati kiiduväärne rattaringluse projekt on lisanud tänavatele palju uusi rattureid. Paraku on see reljeefselt esile toonud aastakümnetepikkuse tegemata töö Tartu rattataristu arendamisel, mille tõttu ei ole saanud meil tekkida midagi ligilähedastki põhjamaisele rattakultuurile.