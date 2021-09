Toomas Jürgenstein: EKRE ei soovinud rahvahääletust

Minu artikliga koos ilmus Jaak Valge sõbralik ja julgustav kommentaar «Saab, Toomas, saab, kui ainult tahetakse», kus ta kinnitas, et rahvaküsitluse korraldamine koos valimistega on võimalik ja vajalik.

Kuna võtsin oma tollases artiklis seisukoha, et koos valimistega planeeritud rahvahääletus on odavavõitu propaganda, hakkas südametunnistus piinama ning mul tekkis mõte, et äkki tegin EKRE-le oma hinnanguga liiga. Arvasin, et võibolla soovivad nad siiralt koos kohalike valimistega rahvahääletust, hakkav selle nimel tegutsema, viivad teema volikokku jne. Kuna üldise rahvahääletuse vormi teatud ehitise asukoha kohta pole Tartus varem kasutatud, oleks pidanud alustama konsultatsioone teiste erakondadega, püüdma erakorralist istungit kokku kutsuda, valmistama ette ettepanekud Tartu linnavolikogu katseleile jne.