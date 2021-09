Amet tuvastab järjest rohkem loomade väärkohtlemist

Reolas peetava veisekarja elutingimused on naabrites küsimusi tekitanud juba aastaid. Loomakaitsjad näevad seal veiste väärkohtlemist, ent ametnikud on seni loomad omanikule jätnud. FOTO: Sille Annuk

Kuti on Nigula tänava malbe koeramürakas, kes veel selle aasta aprillis veetis oma päevi meetrise lehmaketijupi otsas kruusa ja sopa sees. Eesti loomakaitse liidu (ELL) ning põllumajandus- ja toiduameti (PTA) ühiste pingutustega õnnestus tema omanikule õpetust anda ja see koer jäi omanikule tingimusel, et tema eest kantakse edaspidi paremini hoolt. Tihti ei ole aga seesuguste juhtumite korral PTA-l muud valikut, kui peremehelt loom ära võtta, sest tema pidamise tingimused seavad ohtu looma elu ja tervise.