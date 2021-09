Kohus määras linnaservas kihutanud noormehele kuus päeva aresti

Esmaspäeval otse vanglast kohtusaali saabunud noormees kahetses pisaraid tagasi hoides oma käitumist. Arvestades puhtsüdamlikku kahetsust ja asjaolu, et kehtivaid karistusi seaduse rikkujal ei olnud, määras kohus talle 6-päevase aresti ning võttis pooleks aastaks juhtimisõiguse.

Tartu politseijaoskonna üleminspektor Taivo Rosi ütles, et vaatamata noorele eale näis mees mõistvat ohtliku kihutamisega kaasneda võivaid tagajärgi. «Ulja kihutamisega võidakse ohtu panna kõrvalised liiklejad, kuid sellest suuremgi võimalus on, et rumala hetkeemotsiooni ajel juhtub raske õnnetus, mille tagajärjel jäävad autos sõitnud noorte inimeste endi elud elamata,» lausus politseinik. «Koolipingis käimise kõrvalt tuleb noormehel nüüd oma teo eest vastutus võtta ja vanglaseinte vahel sõiduvõtete üle põhjalikult järele mõelda,» lisas ta.