«Käidi vaatamas ja on tõesti selline asi, aga sellele reageeritakse. Üks noormees on Tallinnas ja teine on tööl, kuid õhtul viivad nad selle ära,» lubas Toots. Ta tunnistas, et tõlge peab juures olema ja avaldas arvamust, et ilmselt olid tema nimekirjakaaslased saanud juhtnööridest valesti aru. «Nemad tõlgendasid seda nii, et ühel pool võib olla eestikeelne ja teisel pool teises keeles, aga tegelikult võib olla ainult tõlge. Poisid tegid ise entusiastlikult ära ja tellisid reklaamid enda rahadega,» täpsustas ta.



Toots lubas, et keskerakondlased kõrvaldavad probleemi ja palus juhtunu pärast vabandust. «Ma ei tea, miks nad Annelinnas nii tegid, nad on muidu puhtalt eestikeelsed poisid, tartlased ja Tartus koolid lõpetanud, aga see on inetu, jah.»



Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk kinnitas, et antud plakati foto on ka nendeni jõudnud, aga nentis, et nad ei ole saanud sellesse süüvida. «Tegemist on kahepoolse treileriga ja tavaliselt on nii, et ühel poolel on ühes ja teisel poolel teises keeles tekst. Selliseid juhtumeid on meil mõne erakonna puhul olnud Tallinnaski, kus on erinevates keeltes natuke erineva sisuga reklaam ja see pole seadusega päris kooskõlas. Aga kui mulle tuleb täpne pilt lauale, siis otsustan, mida edasi teeme,» rääkis Tomusk.



Muu hulgas märkis Tomusk, et seda laadi rekaamide puhul on varem olnud vaidlust siis, kui üks külgedest on olnud möödujatele selgesti halvemini vaadeldav. Siis on ametnikud palunud treileri ümber pöörata nii, et eesti keel jääks sinna sunda, kus on rohkem liiklust.



Millal täpselt ametnik Mõisavahe tänava reklaami inspekteerima jõuab, Tomusk öelda ei osanud. «Järelvalveosakonna juhataja on täna koolitusel. Aga korraldame selle asja üsna kiiresti ära,» lubas ta.