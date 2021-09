Eakaid ja lapsi ühendav Tartu Eluringikeskus saab nurgakivi

Annemõisa 2 ja 4 asuvatele kinnistutele rajab hooldekodu Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit. EKB Koguduste Liidu juhi Erki Tamme sõnul on see ammuse plaani teokstegemine. «Juba 90ndatel oli seminarihoone juurde planeeritud hooldekodu. Nüüd, kui oleme pastorite koolituse kolinud Tallinna, saab hooldekodu idee teoks uuel ja väga huvitaval moel - Eluringikeskusena. Soovime luua keskkonna, kus tajutakse «austa oma ema ja isa» vaimsust,» sõnas Tamm.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on oluline, et tartlased leiaksid vajadusel hooldekodukoha võimalikult kodu lähedalt. «Hooldekodukohtade puudus on Tartus olnud üks suurimaid sotsiaalvaldkonna väljakutseid. Teeb suurt rõõmu, et Tartu Eluringikeskus hakkab tartlastele pakkuma täiendavat võimalust väärikaks vananemiseks enda kodulinnas,» sõnas Lees.