Erminurme kodud kerkivad Euroopa suurimaks ja nüüdisaegseimaks muuseumiks hinnatud Eesti Rahva Muuseumi ning Raadi mõisakompleksi lähistele. Piirkonna militaarajaloolise väärtuse rõhutamiseks on pargiala rajamisel kasutatud maksimaalselt ära nõukogudeaegse sõjaväelennuvälja kaponiiri, mille vahele on paigutatud erinevad atraktsioonid. Kaasaegse pargilahenduse on kujundanud maastikuarhitekt Tiina Tuulik arhitektuuribüroost Järve & Tuulik OÜ.

7000 m2 suurune valgustatud pargiala pakub mitmekesiseid ajaveetmise võimalusi. Parki on rajatud laste mänguväljak, millel on pesakiik, vedrukiik väiksematele lastele, liumägi-linnak, ronila, erinevad ronimis- ja keerlemisatraktsioonid ning karussell. Samuti leiab pargist lauatenniselaua ja pargipingid, millel jalga puhata.

«Lähtume kodude rajamisel tervikust. Me ei ehita pelgalt hooneid, vaid kujundame elukeskkonda. Seetõttu näeme erilist vaeva, et meilt kodu ostnud kliendil oleks hea nii korteris ja hoones tervikuna kui ka tema kodumaja ümbruses,» selgitas Merko kinnisvaraarenduse põhimõtteid Merko Ehitus Eesti Lõuna-Eesti osakonna juht Juhan Varik. «Meil on väga hea meel, et Tartu vald väärtustab avaliku ruumi arendamist, võtab pargiala kasutusse ja tagab selle edasise hoolduse,» tunnustas Varik.

«Raadile kerkivate arenduste puhul teeb rõõmu loodava avaliku ruumi kvaliteet. Ka Erminurme puhul torkab silma, et lahendus on hästi sobitatud kaponiiri, mille säilitamine oli detailplaneeringu nõue. Kui ülejäänud lennuvälja iseloomustab ebainimlik mastaap, siis elupiirkonna keskmeks olevas kaponiiris on ruum inimmõõtmeline ja tekkinud on turvaline natuke varjus olev ala. Inimkeskseks ja -mõõduliseks loodame kujundada ka ülejäänud uue Raadi,» sõnas Tartu vallavanem Jarno Laur.

Tartu vallaarhitekt Egle Nõmmoja rõhutab laiemat konteksti: «Erminurme pargiala on olulisel kohal kogu piirkonna suuremas rohe- ja puhkealade võrgustikus moodustades kindlasti ühe olulisema tuumala. Alale juurdepääsude hulk ja asetus tagavad sujuva kasutuse ja sidususe teiste puhkealadega ja tänavavõrgustikuga. Ala mänguväljaku sisustamisel on lähtutud põhimõttest, et rajatavate elementide iseloom täiendaks lähipiirkonnas juba olemasolevate mänguväljakute võimalusi.»

Erminurme on hubane ja naabruse miljöösse sobitatud elukeskkond Tartu valla ja linna piiril. Elukvartalisse kerkib kokku 12 uut kahe- kuni kolmekorruselist kortermaja. Ümbrusesse sobitatud ja omavahel harmoneeruvate hoonete arhitektuurse lahenduse on loonud OÜ Põldme Arhitektuur.