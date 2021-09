Ülikooli ühendab oma senised viis instituuti kolmeks. Rektor Mait Klaassen selgitas otsust nii, et ühiskond seisab peagi suurte väljakutsete ees: rohelepe, ÜRO säästva arengu eesmärgid, ring- ja biomajanduse laialdasem areng. «Maaülikoolil on kõigi nende eesmärkide saavutamises kandev roll, sest meie valdkonnad on nende väljakutsetega väga tihedalt seotud. Struktuurireformi eesmärk on tihendada ülikoolisisest ja ettevõtlusalast koostööd, et meie õpe ja teadus oleksid tugevamad, pakkumaks ühiskonnale veelgi enam teadmisi ja väärtusi,» rääkis ta.