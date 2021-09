«Mina» on pidevalt hajuv, muutuv, transformeeruv ja teisenev entiteet, mis otsib tekstide ja lavastuse kaudu tõelist vabadust, kus «endaksjäämine» on tardumus ja surm. Ilmar Laaban, kel saabub 2021. aasta detsembris 100. sünniaastapäev, oli triksterlik kuju, kes jäi igas mõttes piiridest väljapoole. Seda piirilkõndimise tunnet otsib ka «Libamina ilmarannal».

Lavastaja Kaija M Kalveti sõnul püsib idee lavastada Tartu üliõpilasteatris just Ilmar Laabanit põhiliselt kahel alusel. «Esiteks andis Jaan Malin mõni aeg tagasi kirjaniku ümmarguse sünniaastapäeva lähenemisest märku ning avaldas õigustatult arvamust, et seda saaks tähistada ka teatri kontekstis,» rääkis ta. «Teiseks olen ise üliõpilasteatri vilistlane ning lisaks suurepärasele seltskonnale on mul sellest ajast meeles just veidrad, tavapäratud, nii vormilt kui ka sisult intrigeerivad materjalid, mis minu olemise horisonti märkimisväärselt laiendasid. Eks ma siis loodan praeguseid üliõpilasi Laabani omailma kaudu samamoodi ekstentsiaalselt üllatada.»