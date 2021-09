«Rõõm on pakkuda nii erinevaid võimalusi vabas õhus veetmiseks just Tartumaal, mis on tuntud oma vaimsuse poolest. Teadlik tegutsemine metsades, olgu selleks nende kasvatamine või neis matkamine, on alati vajalik. Tegevuste leidmisel metsarahva päevaks keskendusime eriti peredele, sest nagu metsas käimise traditsioon, kanduvad ka sellega seonduvad tarkused suurtelt edasi väikestele,» lausus Metsarahva päeva korraldaja, Luua metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu.