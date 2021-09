Käes on aeg, mil paljudel on raske taltsutada enda sisemuses peituvat korilashinge. Viimasel ajal olen mitu korda seadnud sammud metsa ning peale linnuhäälte ja puuhiiglaste kääksude on seal kostnud hõikeid ja valju vestlustki. Mõnes metsanurgas on olnud seenelisi rohkem kui sulelisi.