VALIMISED ⟩ Mart Hiob: Tartu linna kuju sobib trammivõrgu ehitamiseks ideaalselt

Supilinna seltsi asutaja ja pikaaegne esimees Mart Hiob (46) on nüüdseks elukohta vahetanud ja taandunud seltsi liikme staatusesse, Tartu linnaruumi panustamist jätkab ta aga oma maastikuarhitektuuribüroo Artes Terrae kaudu linnaplaneerijana. Poliitikasse ta siiani tikkunud ei ole. Tänavused valimised on teistsugused. Kui muidu tuli vaid mõne kandidaadi number kõrva taha panna ja see valimispäeval õigesse lahtrisse kirjutada, siis nüüd ise selle keerise sees olla on hoopis teine tunne.