Kui stalinlik päike saatis 25. augustil 1948 Tartu kohale hommikuvalgust, said tartlased värskest Edasist vaadata oma peatsesse helgesse tulevikku. Esiküljel oli suur, üle kõigi kuue veeru ulatuv joonistus kesklinnast, nagu seda kavandasid toonased arhitektid ning milles praegune park, kuhu hakatakse projekteerima südalinna kultuurikeskust, on suures osas hoonestatud.

Edasis ilmunud pilt on võetud linna generaalplaanist ehk üldplaneeringust, mis kinnitatud aastal 1948. Pildi keskel kulgeb avar sirge tänav silla jätkuna üles Riia mäele. Sõjas säilinud turuhoone ja teatri varemete asemele kerkiva Vanemuise vahele on planeeritud haljasala. Selle kõrval, kuhu kerkib ka Süku, on linna täitevvõimu ehk töörahva saadikute täitevkomitee pikk hoonemürakas. See hõlmab praeguse keskpargi alast neljandiku ja kui selle hoone ette kavandatud suurt peaväljakut arvestada, siis kaks kolmandikku.