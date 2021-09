Paljud Tartu hooldekodu elanikud, kel tervis lubab, käivad hea ilmaga väljas värsket õhku hingamas, see pisut leevendab koroonasse nakatumise ohtu. FOTO: Ragnar Peets

Septembri saabudes on koroonaviirus taas murdnud end mitmesse hooldekodusse. Terviseameti andmeil on Lõuna-Eestis 13 hooldekodus koroonaviiruse kolle. Lõuna-Eesti hooldekodudes on eilse seisuga 328 nakatunut.