Sulev Kuuse istub TÜ raamatukogus iseenda ja kunstnik Tuuli Puhveli loodud kollaažide ees, eri värvi sokid jalas. «Parem on roheline ehk tüürpoord, vasak on punane ehk pakpoord,» ütleb ta lõbusalt, vihjates purjelaevale Admiral Bellingshausen, mille ekspeditsiooni liige ta on olnud. FOTO: Margus Ansu

Raku- ja molekulaarbioloog Sulev Kuuse (59) on sattunud ühte rivvi kunstnikega, kes kirjandusfestivali Prima Vista näitustel oma töid vaadata pakuvad. Koos akvarellist Tuuli Puhveliga on ta loonud hulga kollaaže pealkirjaga «Unenäoline Tiibet – 20 aastat hiljem». Sulev Kuuselt on tiibetlaste näod ja figuurid, mille taha kunstnik Tuuli Puhvel on maalinud taeva, maastiku, kloostri, mäed või pilved.