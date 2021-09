ERMi teatrihooaja avab suhtekomöödia

Lavastaja Marko Mäesaare sõnul on publiku ees eluline lugu täitumata unistusest ja pealetükkivast rutiinist. «Parem homne ja selle täitumiseks vajalikud välised eeldused on ilmselt tuttav teema paljudele,» lisas ta. «Aga kas ja kui hästi suudame me vaadata iseendale silma ja mõista, et otsused ja selle tagajärjed algavad siiski meist endist?»