«Finnairiga on kontakt olemas ja me räägime jälle Tartu teemal. Kõige positiivsem ongi, et nad on meiega Tartu teemat taas arutamas,» ütles Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe. «Vahepeal tekkis tunne, et peame kaaluma teisi vedajaid, kuid teistel vedajatel on väga raske tekitada Helsingis ümber istumise võimalust, mis on ju Tartu ühenduse puhul kõige olulisem. Kogu asja tuum on, et Helsingis saab ümber istuda.»

Pärgmäe nentis, et võtmeküsimus on nõudluse taastumine Tartu poolelt, see puudutab tema sõnul just ärinõudlust.

«Tallinna puhul on näha, et äriklient on läinud taas liikvele, on mingid konverentsid, aga neid on siiski vähe,» rääkis ta. «Vahe on selles, et Tallinna puhul on ehk olulisemad sissetulevad kliendid, Tartus vastupidi, kuigi tähtsad on muidugi mõlemad suunad.»

«Me oleme Finnairi varvastel tallanud pidevalt ja liini taasavamist tähelepanu all hoidnud. Finnair on tõepoolest öelnud, et järgmisel kevadel võiks olla see aeg, kui nad lennud taastavad,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. «Lahtine on, kas hakkab lendama väiksem 40 pluss kohaga lennuk, või suurem 70-kohaline, nagu oli koroonakriisini.»

Kindel on praegu piltlikult öeldes see, et jõulude ajal veel Tartust Helsingi kaudu Rovaniemi lennata ei saa, kuid hiljemalt jõuludeks peaks olema langetatud otsus lendude taastamise kohta, sest Tartu lennujaama tuleb regulaarlendude taastamiseks uuesti mehitama hakata ja see võtab aega kolm-neli kuud.

«Oleme lennujaama kulud viinud miinimumini ja nüüd tuleb töötajaid uuesti koolidtada, mõned inimesed juurde värvata, praegu on Tartu äraootavas olukorras,» sõnas Pärgmäe.

Ta lisas, et Tartu-Helsingi lennuliini puhul ei ole mõtet, kui lennud on alla viie päeva nädalas. Lõunaste lendude eelistamisele varahommikustele ja hilisõhtustele, nagu olid enne koroonakriisi, kõlab põhjendus, et kogu liiniloogika on muutunud. Euroopa ühenduste võrgustik on õhuke ja lõunaste lendude abil saab rohkem jätkuühendusi.

«Positiivne on see, et toimub dialoog,» ütles Pärgmäe.

«Hoiame silmad-kõrvad lahti ja ukse avatud ka kõigi teiste võimalike lendajate jaoks, kuid praegu on kõige konkreetsemalt ennast väljendanud Finnair, kellega meil on olnud väga hea koostöö, loodame, et see saaks jätkuda,» ütles Klaas. «Meile on olulised kõik reisijate rühmad, kuid tuleb silmas pidada, et Helsingi ei ole Tartust lendajatele lõppsihtkoht. Helsingi on tähtis jätkulendude võimaluste pärast.»

Enne koroonakriisi oli arutlusteemaks Tartust Kuressaare kaudu Stockholmi lendamine, see pole ka päris maha maetud, kinnitas Klaas.