Lõviosa aktiivsest arutelust on seni käinud südalinna kultuurikeskuse asukoha ümber, vähem on räägitud hoone sisust ja ka keskkonnast hoone ümber. Raamatukogu ja kunstimuuseum muidugi, aga võimalusi, mida uudne kontseptsioon veel pakkuda võiks, on palju. Seetõttu korraldame avaliku ideekorje, mille tulemused leiavad koha arhitektuurikonkursi tingimuste paketis.