Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud vaid 56 protsenti rahvastikust. Samas näitavad Turu-uuringute aktsiaseltsi poolt augustis üle 15-aastaste elanike seas tehtud küsitluse andmed, et kindlalt on koroonavaktsiini saamise vastu neist vaid umbes 12 protsenti. Siit järeldub, et hulk inimesi vajab vaktsineerimise asjus selgusele jõudmiseks personaalset nõustamist.