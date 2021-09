Selgusid aasta vanemuislased

Vanemuise teatris teist hooaega alustav draamanäitleja Lena Barbara Luhse tõdes, et kolleegide poolt antud preemia on kõige suurem tunnustus, mille osaliseks saada: «Olen südamest tänulik.»

Personalijuht Liis Noorkõiv avaldas samuti tiitli üle siirast heameelt, ent leiab, et see tiitel ei kuulu vaid talle: «Ma soovin seda tunnustust jagada kõikide oma kolleegidega, kes on sel aastal Vanemuise teatrisse tohutult panustanud.»