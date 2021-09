Eelmisel nelja­päeval toodi keskparki mitmeid loosungeid, mis teatasid, et sinna ei tohi ehitada. Eile ei olnud protesti­aktsioonist alles jäänud jälgegi. FOTO: Ragnar Peets

Riigikogu tegi esmaspäeval lõpliku otsuse, et Tartu südalinna kultuurikeskus ehk Süku on riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingereas esimene. Linnavalitsus on juba töösse lasknud Süku ruumiuuringud ning esmaspäevase uudise valguses asutakse tegutsema veelgi kindlamalt.