Elurikkuse projekti osana eelmisel aastal Uueturu parki rajatud linnaniidu taimed jätsid oma esimese suvega hüvasti eelmisel nädalal linnapeakandidaatide vikatite all. Algatuse eestvedajad ütlevad, et tuleval aastal peaks nii see linnaniit kui ka teised muutuma tänavusest märksa õiterikkamaks.