Neli aastat tagasi lõppes valimispäev teile hästi: saite esindusliku häältesaagi, toetuse 633 valijalt, mis võis olla linnas 11. tulemus. Oli väga tõenäoline, et Keskerakond jätkab koalitsioonis Reformierakonnaga ja Artjom Suvorov linnavalitsuses. Mis on ambitsioon kohaliku võimuga seoses nüüd?

Pole mingit ambitsiooni. Tahan erakonda aidata. Olen pikka aega rääkinud, et linnavalitsusse tagasi ma kindlasti ei lähe. Oma rolli näen linnavolinikuna. Olen seda tööd teinud aastast 2009 ja leian, et see tuleb mul hästi välja. Väga raske on oma valijaid petta, paljud pöördusid ka sel ajal, kui ma vahepeal ei olnud volikogus, oma muredega minu poole.