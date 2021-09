«Tartu linn rajas tammiku tuntud ja tunnustatud tartlaste auks, kes on jätnud midagi olulist inimeste südametesse ning kultuuri- ja ajalukku. Mul on hea meel, et tammik täieneb järjepidevalt linnale oluliste inimeste kaasabil,» ütles linnapea Urmas Klaas.