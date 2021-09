Õppeaasta alles algas, ent paljud koolijuhid on murelikud. Mitmeski õppeasutuses on tekkinud väiksemad koroonakolded. Nakkus levib, kuna vaktsineerimata lapsi on palju, alla 12-aastaseid ei vaktsineeritagi. Mõnigi kool on ülimas agaruses saatnud õppurid jälle koduõppele, ehkki haridusminister lubas hoida koolid maksku mis maksab lahti.