Koroonaviirus muutis elu tundmatuseni. Vaevalt võis keegi aastal 2019 arvata, et tuleb aeg, mil ei saa reisile, restorani, kohvikusse, spordisaali või üritusele. Ei saa kooligi. Inimene on sotsiaalne olend ning arusaadavalt on sellised piirangud ebameeldivad.