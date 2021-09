Päästeameti andmeil teatati häirekeskusele 11. septembril kell 16.58, et Eesti Rahva Muuseumi (ERMi) abiruumis on märgatud suitsu. Selgus, et suitsema olid läinud tõlkeseadmete akud. Tekkinud leegid õnnestus kohalviibijatel enne päästjate saabumist käsikustutiga summutada ja kohe alustati ka inimeste evakueerimist.