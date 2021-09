Nädalavahetusel toimusid Viljandis sõudmise Eesti meistrivõistlused, kus tartlased said mitmel rindel häid tulemusi. Neist ehk kõige märkimisväärsem on kaheksapaatide meistritiitel, sest see tuli Tartusse rohkem kui 48-aastase pausi järel.