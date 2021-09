Kolmemõõtmelisest videost saab näha, kus uus teelõik peaks kulgema. Sealt selgub muu hulgas, et Põltsamaa külje all olev Puhu ristmik nihkub Jõgeva poole. Õige oleks rajatavat ristmikku nimetada liiklussõlmeks, sest see tuleb mitmetasandiline ning sinna on plaanitud hulk peale- ja mahasõite.